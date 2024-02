Martedì 6 febbraio si apriranno le porte di Sanremo 2024. Tutti i cantanti sono pronti per calcare il palcoscenico del Teatro Ariston e, ovviamente, a pochi giorni di distanza non mancano nemmeno le polemiche.

Sanremo 2024, prima polemica: “Artista mi ha detto di no”

Il giornalista Andrea Conti, tramite il suo account di “X”, ha scritto: “In questi giorni ho girato contributi video per Sanremo 2024. Solo un artista mi ha detto di no. Ed è anche insospettabile, non me lo sarei aspettato. Sono contenuti per il sito ed i social”.

Tra i nomi più accreditati è saltato fuori Irama (ma Conti ha prontamente smentito: “No, lui al solito è stato gentilissimo”) e Diodato (in questo caso non è arrivata alcuna smentita).

Chi sarà il misterioso cantante che si è “negato”? Dal tweet di Andrea sappiamo solo che si tratta di un uomo.

In questi giorni ho girato contributi video per #Sanremo2024

Solo un artista mi ha detto di no.

Ed è anche insospettabile, non me lo sarei aspettato — Andrea Conti ⚡️ (@IlContiAndrea) February 1, 2024

Dal 6 al 10 febbraio in diretta su Rai1 va in onda il 74° Festival di Sanremo. È il quinto Festival di fila con la direzione artistica e la conduzione di Amadeus, che per chiudere questo capitolo della sua carriera televisiva («Potrei accettare di rifarlo, ma non consecutivo» sono le sue parole) ha chiamato Fiorello, Lorella Cuccarini, Marco Mengoni, Giorgia, Teresa Mannino come co-conduttori, e tanti ospiti. E poi, soprattutto, ha messo insieme un super cast di 30 Big (che, considerando i gruppi, sono 49 persone!) per altrettante canzoni pronte a conquistare le radio e i nostri cuori.