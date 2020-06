Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sono lasciati ancora? Dopo numerosi tira e molla, la coppia nata dal trono over di Uomini e Donne, pareva avere trovato la serenità lontana dalle telecamere del dating show che li ha fatti conoscere ed innamorare, e invece…

Ida Platano e Riccardo Guarnieri, tutti gli indizi della rottura

Al termine del lockdown, Riccardo Guarnieri avrebbe fatto ritorno a casa sua in Puglia e, da tempo, non si fa vedere insieme alla sua fidanzata. Lui è anche sparito dai social, facendo allertare gli estimatori.

Ida Platano, invece, è presente su Instagram anche per via delle sponsorizzazioni ma non fa alcun accenno al compagno ormai da tempo. Un dettaglio, inoltre, è stato messo in evidenza dai follower: lei non porta più l’anello che le ha regalato Riccardo.

Proprio per non far accendere il pettegolezzo, Ida si sarebbe tolta tutti gli anelli, ma il gossip è ugualmente esploso. Un altro indizio che potrebbe far parlare di crisi riguarda alcune pagine di Instagram dedicate alla coppia. Alcuni account aperti solamente per la dama e il cavaliere del trono over di Uomini e Donne, avrebbero smesso di seguirli, elemento indicativo che confermerebbe una nuova rottura silente.