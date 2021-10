I Me contro Te si sposano, Luì e la proposta di matrimonio a Sofì: il video conquista i fan

Luì e Sofì de I Me contro Te si sposano! Questa la notizia delle ultime ore che impazza sui social facendo impazzire di gioia i fan. La notizia è salita in cima alle tendenze su Twitter dopo che la coppia ha deciso di dare il lieto annuncio su YouTube, pubblicando la romantica proposta di matrimonio.

Luì e Sofì de I Me contro Te si sposano

Luì ha chiesto a Sofì di diventare sua moglie e per la proposta di matrimonio i Me contro Te si sono recati in un luogo da favola, sul lago di Como. Nel giro di poche ore il video ha collezionato diverse centinaia di migliaia di visualizzazioni.

I due youtubers palermitani sono una coppia anche nella vita privata ed ora hanno deciso di celebrare il loro amore convolando a nozze. Per l’occasione hanno deciso di comunicare la notizia ai fan nel metodo a loro più congeniale, ovvero su YouTube. A chiedere di sposarla è Luì mentre Sofì replica con un “sì!”, stringendosi in un romantico abbraccio.

Anche sui social, nei rispettivi profili, Sofia Scalìa e Luigi Calagna – questi i loro veri nomi – hanno condiviso le rispettive emozioni legate alla proposta di matrimonio. 23 anni lei, 26 lui, i due si sono conosciuti a Partinico e sono una coppia dal 2013. Il loro progetto de I Me contro Te è iniziato quanto la ragazza studiava ancora al liceo.

View this post on Instagram Un post condiviso da Sofì ✨ Me contro Te (@sofi.scalia)

View this post on Instagram Un post condiviso da Luì ⚡️Me contro Te (@luigi.calagna)

In una intervista a Vanity Fair la coppia ha parlato anche dell’eventualità di avere un figlio, ipotesi per il momento troppo prematura: