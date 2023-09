Con la fine dell’era Barbara d’Urso su Canale 5, per la conduttrice si sta per aprire una nuova ricca strada. Al suo fianco, questa volta, ci sarà Lucio Presta, il noto agente dei Vip e con il quale per anni c’è stata una guerra in corso, come confermato dai diretti interessati. Adesso però qualcosa è cambiato. Nei mesi scorsi, dopo anni di attriti, i due sembrano aver ritrovato la chiave per riappacificarsi ed iniziare un nuovo percorso professionale insieme.

Barbara d’Urso e Lucio Presta, i rapporti oggi

A parlare del rapporto con Barbara d’Urso è stato proprio Lucio Presta, in occasione del DigitHon, la manifestazione che si è tenuta a Bisceglie nei giorni scorsi e che ha visto, tra gli altri ospiti, anche il noto agente dei vip ospite di Nunzia De Girolamo. Presta non ha nascosto affatto la sua passata antipatia per la d’Urso, come emerge dalle sue parole riprese anche da Fanpage.it:

Barbara d’Urso è stata una nemica amatissima per molti anni. Siamo stati molto amici, lavoravamo insieme a inizio carriera, poi per un brutto malinteso se ne andò, ci rimasi male e credo che per 20 anni le ho fatto una guerra spietata. Poi si diventa vecchi, arrivano i capelli bianchi, per caso si incontrano gli sguardi e capisci che forse non è più tempo di guerra, ma di pace. Uscirei con lei.

In passato Lucio Presta non si era affatto risparmiato nei confronti di Barbara d’Urso, ma adesso le sue parole sembrano appartenere al passato e la stessa Barbara avrebbe deciso di metterci una pietra sopra, come confermato da un suo recente post in cui conduttrice ed agente erano immortalati in un selfie davanti ad un caffè:

In un mondo pieno di conflitti… Anche i più piccoli devono avere fine con la Pace…Bello guardarsi negli occhi… Parlare… Dirsi che alcune battaglie sono totalmente inutili e sapersi perdonare a vicenda.

A proposito di Barbara d’Urso, la conduttrice è partita alla volta di Londra poche ore prima dell’esordio di Pomeriggio 5, il primo senza di lei dopo 15 anni. Cosa avrà in serbo?