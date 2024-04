Chi è Greta Zuccarello? Fidanzato, vita privata e perché è famosa

Greta Zuccarello, ballerina, modella e personaggio televisivo, è una figura di spicco nel mondo dello spettacolo. Ecco alcune informazioni su di lei.

Chi è Greta Zuccarello? Fidanzato e perché è famosa

Nata a Treviso nel 1996, Greta ha dimostrato fin da giovane un’innata passione per la danza. Cresciuta a Treviso, ha coltivato il suo talento nei teatri locali, attirando l’attenzione di talent scout internazionali.

A soli 16 anni, è stata ammessa alla prestigiosa San Francisco Ballet School negli Stati Uniti, dove ha affrontato con determinazione la formazione professionale.

Ha brillato sulle scene di New York come ballerina di punta e ha danzato per spettacoli televisivi italiani di successo come Tale e Quale Show e Ciao Darwin.

Greta è riservata riguardo alla sua vita personale. Vive tra New York e Italia, stabilendosi a Roma per gli impegni professionali.

Non conosciamo dettagli sul suo attuale stato sentimentale, ma in passato è stata legata al campione azzurro di nuoto, Luca Dotto.

Nel 2016, poco più che diciottenne, Greta è stata scelta come volto della rinomata marca di lingerie Victoria’s Secret.

Greta Zuccarello è ora una delle concorrenti de L’Isola dei Famosi, il reality show di Canale 5, condotto per la prima volta da Vladimir Luxuria.