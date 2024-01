Greta Rossetti, il figlio di Beatrice Luzzi ha una cotta per lei: la reazione della gieffina – VIDEO

Mentre Beatrice Luzzi ha ammesso di avere una crush per un noto cantante italiano, suo figlio maggiore, Valentino, si sarebbe preso una bella cotta per Greta Rossetti. La ex di Mirko Brunetti lo ha scoperto proprio di recente: quale è stata la sua reazione?

Greta Rossetti, il figlio di Beatrice Luzzi ha una cotta per lei

Con il suo ritorno nella Casa del Grande Fratello, Beatrice Luzzi è tornata anche a confrontarsi con alcuni suoi inquilini. Durante una conversazione abbastanza leggera, l’attrice ha svelato a Greta Rossetti che suo figlio Valentino avrebbe una cotta per lei.

Prima di andare a dormire le avrebbe dato un bacio: “Da parte di Valentino”, avrebbe detto Beatrice alla ex tentatrice che, divertita, le ha chiesto l’età. “Quindici”, la replica dell’attrice. La Rossetti ha allora ironizzato sulla differenza di età: “Non ce ne scambiamo tanti, dieci. Sarei tua nuora”.

“Poi considerando il mio esempio, sono nulla dieci anni”, ha replicato la Luzzi prima di andare a dormire, “Tu saresti mia nuora, anche se Valentino è già fidanzato. Bellissima questa ragazza… […] Lei è di Riccione, o di Rimini, da quelle parti là. E’ bellissima, mi ha fatto vedere le foto. Tipo Greta ma più castana, più chiara”.

Bea racconta della piccola cotta di Valentino per Greta e della sua nuova ragazza #grandefratello pic.twitter.com/iyEK3FJs8q — falsaaaaah (@falsaaaaah) January 9, 2024