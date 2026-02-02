Al Grande Fratello volti di Uomini e Donne: ecco i nomi

Il percorso televisivo di Uomini e Donne continua a rivelarsi un possibile trampolino verso il Grande Fratello. In vista della prossima edizione del reality, iniziano a circolare alcune indiscrezioni sui nomi che potrebbero varcare la famosa porta rossa, e diversi di questi arrivano proprio dal dating show di Maria De Filippi.

Al centro delle voci ci sarebbero quattro ex protagonisti, provenienti sia dal Trono classico sia dal Trono over. Alcuni di loro sono già da tempo accostati al programma, altri rappresentano invece una novità assoluta e, almeno sulla carta, meno scontata.

Da settimane si parla con insistenza di un possibile ingresso nella Casa di Gianmarco Steri insieme alla compagna Martina De Ioannon. L’idea di una coppia già formata potrebbe offrire dinamiche interessanti e accendere confronti sia all’interno del gioco sia tra il pubblico. Accanto a loro, nelle ultime ore, è spuntato anche il nome di Armando Incarnato, volto storico del Trono over, noto per il carattere forte e per le polemiche che lo hanno spesso accompagnato durante le sue apparizioni televisive.

A diffondere l’indiscrezione è stato l’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, secondo cui Incarnato potrebbe tornare sul piccolo schermo dopo un periodo di assenza, mettendosi nuovamente in gioco in un contesto molto diverso rispetto a quello a cui il pubblico è abituato.

Non mancherebbe, infine, una possibile quota “social”. Tra i nomi circolati figura anche quello di Nilufar Addati, ex tronista che, pur non avendo trovato una relazione stabile davanti alle telecamere, ha costruito negli anni una solida popolarità online. Influencer seguita e imprenditrice, Nilufar rappresenterebbe un profilo capace di unire televisione e mondo digitale. Il suo passato sentimentale, in particolare il legame mai del tutto dimenticato con Giordano Mazzocchi, continua ancora oggi a far discutere i fan.

Per ora si tratta solo di ipotesi, ma se anche solo parte di questi nomi dovesse essere confermata, la nuova edizione del Grande Fratello potrebbe contare su personaggi già noti al pubblico, pronti a portare tensioni, storie irrisolte e nuovi equilibri all’interno della Casa.