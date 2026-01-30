GF Vip, svelato il cast che aveva scelto Signorini

Con l’annuncio del ritorno del Grande Fratello nella versione affidata a Ilary Blasi, torna d’attualità anche il lavoro di casting svolto in precedenza da Alfonso Signorini. Nelle ultime ore Davide Maggio ha fatto emergere un retroscena significativo: esisteva già una lista dettagliata di concorrenti pronti a entrare nella Casa prima del cambio di rotta deciso da Mediaset.

Il progetto firmato da Signorini prevedeva un’edizione profondamente diversa dal passato, sia nella struttura che nella gestione del racconto. L’idea era quella di far entrare gli inquilini con anticipo rispetto alla prima puntata, permettendo al pubblico di osservarli in diretta continua su Mediaset Extra ancora prima del debutto ufficiale. Anche le puntate serali sarebbero state rivoluzionate, con una divisione netta tra la parte dedicata alle dinamiche quotidiane e una seconda fase costruita come un vero e proprio dibattito, con opinionisti, analisti e familiari coinvolti nel racconto.

All’interno di questo schema, Signorini aveva presentato a Mediaset una rosa molto ampia: ventitré nomi scelti per creare un mix tra personaggi televisivi, volti storici e figure più trasversali. Tra questi figuravano, tra gli altri, Antonella Elia, Raimondo Todaro, Walter Zenga, Alessandra Mussolini, Adriana Volpe, Karina Cascella, Marco Berry, Donatella Rettore, Ilona Staller e Francesca Manzini. Un gruppo eterogeneo, pensato per garantire conflitti, confronto generazionale e forte riconoscibilità.

Accanto ai profili principali, c’erano anche alcuni nomi ancora in fase di valutazione, come Donna Imma Polese e Vincenzo Schettini, oltre a una lista di riserve orientata maggiormente al pubblico giovane e social, utile per eventuali ingressi successivi o sostituzioni in corsa.

La lista completa

Walter Zenga

Alessandra Mussolini

Raimondo Todaro

Karina Cascella

Antonella Elia

Adriana Volpe

Marco Berry

Ringo

Anna La Rosa

Rettore

Ilona Staller

Francesca Manzini

Sara Gaudenzi

Antonio Sabato

Andrea De Paoli

Mariano Gallo (Priscilla)

Martina De Ioannon

Gianmarco Steri

Armando Incarnato

Carlotta Ferlito

Monica Contraffatto

Enes Atak

Sahin Vural

Con il passaggio di testimone alla conduzione di Ilary Blasi, resta ora da capire quanto di quel lavoro verrà effettivamente recuperato. Secondo indiscrezioni interne, tre nomi sembrano avere più possibilità di resistere al cambio di direzione: Raimondo Todaro, Antonella Elia e Walter Zenga. Profili forti, già noti al pubblico e ritenuti compatibili anche con la nuova impostazione del programma.

Il nodo centrale, però, resta aperto: Mediaset sceglierà di azzerare completamente il cast per costruire un’edizione totalmente nuova oppure pescherà selettivamente dall’elenco preparato da Signorini? Con la partenza prevista per marzo e tempi di produzione piuttosto stretti, l’ipotesi di un recupero parziale appare tutt’altro che remota. Le prossime settimane saranno decisive per capire quale direzione prenderà davvero il nuovo Grande Fratello.