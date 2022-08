Ex concorrente del Grande Fratello Vip svela: “In Rai ho avuto difficoltà, non mi invitano più”, ecco per quale motivo

Fabio Testi dopo il Grande Fratello Vip continua ad avere problemi con la Rai. Tramite una intervista tra le pagine di Nuovo TV, l’attore ha svelato di non ricevere degli inviti da parte della rete pubblica.

“Sei mi offrono un reality show, io corro!”, ha affermato Fabio Testi con estrema sincerità. Il programma, inoltre, dovrebbe essere non in Rai in quanto “ho avuto certe difficoltà”, confida.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha spiegato perché ha delle difficoltà con la Rai, precisando: “Non mi invitano più dai tempi di Parliamone Sabato”.

L’attore aveva già sollevato la questione nel 2017, dopo alcuni mesi di distanza dalla chiusura del programma di Paola Perego che aveva chiuso i battenti dopo il discutibile dibattito sui “motivi per fidanzarsi con una donna dell’est”.

Il programma del sabato pomeriggio venne accusato di maschilismo e razzismo e la Rai decise di chiuderlo.

Fabio Testi partecipò al dibattito esponendo pure le presunte “doti” delle ragazze slave raccontando un evitabile aneddoto con protagonista un suo amico.

Da quel momento, sosteneva anche intervistato da Diva e Donna, la Rai gli avrebbe negato ogni ospitata:

Avevo concordato tutto con l’autrice. La conseguenza è che non sono mai più stato chiamato in tv. E non mi chiameranno più… Qualcuno ha chiesto di non invitarmi più. Capite la gravità? Sapendo che io campo con i soldi dello spettacolo… Come se fosse colpa mia. Solo per aver raccontato l’aneddoto di un mio amico. Pazienza, sopravviverò lo stesso.