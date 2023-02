Dal Grande Fratello Vip all’Isola dei Famosi? Ex concorrente si propone e fa delle precisazioni sul futuro in TV

Dopo il Grande Fratello Vip, Giovanni Ciacci si candida pure per l’Isola dei Famosi. Nonostante l’esperto di moda abbia deciso di fare un passo indietro in TV, vorrebbe riprovarci volando in Honduras per la prossima edizione del reality show condotto da Ilary Blasi.

Dopo il GF Vip Ciacci ci riprova e punta all’Isola dei Famosi

Intervistato dai bravi colleghi di SuperGuidaTV, Ciacci ha svelato di voler fare un passo indietro nei confronti della TV dopo l’odio social che ha ricevuto in questi ultimi mesi dopo la sua esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip:

Spero di poter partecipare all’Isola dei Famosi. Mi ero rifiutato di fare l’esame dell’HIV. E’ stato da parte mia un gesto di protesta. Sapevo infatti che per partecipare al reality non bisognava aver contratto nessuna malattia. Successivamente ho partecipato al Grande Fratello Vip e sono felice di averlo fatto perché ho contribuito a buttare giù il muro dell’indifferenza.

E per quanto riguarda l’addio alla TV, Ciacci precisa:

Non ho il sacro fuoco dell’arte e non mi chiamo Cristiano Malgioglio che fino a 80 anni vuole stare sul palco a sgambettare. Nella mia vita ho altre priorità. Quando ho detto che avrei abbandonato la tv qualcuno ha pensato si trattasse di uno scherzo e invece proprio quei giorni mi ero rifiutato di fare le analisi.