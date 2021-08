Brutta sorpresa nel giorno del suo compleanno per una storica ex concorrente del Grande Fratello. Roberta Beta, classe 1965 ed ex partecipante della prima indimenticabile edizione del reality show che ha contribuito a cambiare per sempre la tv, è stata vittima di un brutto furto nella sua abitazione.

Grande Fratello, svaligiata casa di una storica ex gieffina

L’immagine postata dall’ex gieffina Roberta Beta parla molto chiaro: lo scatto postato nelle passate ore su Instagram riprende la camera da letto letteralmente a soqquadro. Ecco il commento della ex concorrente del Grande Fratello:

Tanti auguri a me e grazie del regalo! Per fortuna mia e sfortuna dei ladri non c’è niente da rubare in casa mia! #sorrideresempre #resilienza #happybirthday #vaffaday a casa avrebbe voluto esserci mio figlio ma io sono andato a prenderlo per portarlo al mare… lì si che sarebbe stato brutto! Perciò: va tutto bene!

Tanti i commenti di solidarietà da parte di ex coinquilini, da Salvo Veneziano alla vincitrice della prima edizione del Grande Fratello, Cristiana Plevani, che hanno entrambi manifestato solidarietà per quanto accaduto. Tra gli altri commenti anche quelli di Manila Nazzaro, Carolina Marconi e Jean Alexander.