Davide Silvestri dopo la sua partecipazione alla sesta edizione del Grande Fratello Vip, ha ripreso a recitare partecipando al film Nina dei Lupi, che lo vede protagonista accanto a Sergio Rubini e Tiziana Foschi.

Intervistato da SuperGuidaTV, l’ex concorrente del GF Vip ha svelato di essere molto felice di essere tornato alla recitazione: “E’ stata una sfida importante. Questo film lo dedico ad Antonio Pisu, il regista, perché mi ha dato una grande opportunità. Per ripagarlo mi sono impegnato al massimo perché anche Antonio si sta facendo strada da solo e io non volevo deluderlo”.

E per quanto riguarda la virata anti trash di Pier Silvio Berlusconi, Davide Silvestri commenta:

Sono contento che Pier Silvio abbia deciso di ripulire il reality dal trash. Credo che questo sarebbe stato il Grande Fratello perfetto per me. È importante che ci sia stata questa sterzata perché molti giovani oggi seguono i reality e si identificano nei personaggi. Ho paura però che alla gente mancherà il trash. La televisione ha bisogno di essere anche educativa.

Successivamente l’attore ha parlato del suo provino:

Quando avevo fatto il provino per il Grande Fratello avevo chiesto agli autori se ero piaciuto. Volevo sapere anche qualcosa in più sugli altri concorrenti con cui avrei diviso la casa. La partecipazione al reality ha diviso gli addetti ai lavori.

Qualcuno ha storto il naso mentre Antonio per esempio ha creduto in me sin dal primo giorno dandomi il ruolo indipendentemente dalla mia partecipazione. Altri ora si sono ricreduti e per fortuna alcuni mi hanno fatto anche i complimenti. È stata anche questa una bella vittoria.