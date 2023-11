Questa edizione del Grande Fratello è più ballerina che mai. Proprio qualche minuto fa, Davide Maggio ha lanciato la bomba: la diretta di stasera salta all’ultimo minuto.

Grande Fratello, salta la diretta: ecco quando andrà in onda

Manovre last minute su Canale 5. A sorpresa, stasera non andrà in onda Grande Fratello che slitta a domani al posto di Io Canto Generation.

Lo show di Gerry Scotti eviterà così lo scontro “imprevisto” con il tennis su Rai2, che ieri sera ha avuto ottimi ascolti.

Io Canto Generation partirà dunque la prossima settimana. Si tratta dell’ennesimo spostamento per il talent di Scotti con la differenza che questa volta la data di partenza era ufficiale e che alla partenza mancavano poco più di 24 ore.