Ieri sera è tornato il Grande Fratello in prima serata su Canale 5. Nel prime time del 4 dicembre 2023 abbiamo assistito ad un appuntamento estremamente ricco, durante il quale abbiamo assistito ad un ritiro non tanto sorprendente, a nuovi scontri, concorrenti, sorprese e nomination.

Grande Fratello, il televoto del 4 dicembre

Oltre all’ingresso di Federico e Monia, due nuovi concorrenti, nel corso della puntata del Grande Fratello abbiamo scoperto l’esito del televoto. Ad essere finiti in nomination nel precedente appuntamento erano stati Alex Schwazer, Giuseppe Garibaldi, Grecia Colmenares, Paolo Masella, Perla Vatiero e Rosy Chin.

A salvarsi per primi sono stati Grecia e Paolo, seguiti poi da Perla e Giuseppe. Tra Alex e Rosy ad avere la peggio è stato lo sportivo che però, dopo aver visto la moglie ed i due figli ha deciso di ritirarsi.

Ecco quali sono state le percentuali del televoto: Perla ha ottenuto il 55% delle preferenze, seguita da Paolo 14%, Giuseppe 12%, Grecia 10%, Rosy 5% e Alex 4%.

Le nomination

Durante la puntata del Grande Fratello di ieri, come di consueto si sono svolte anche le nomination. Come sappiamo, Anita è già in nomination. Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi sono stati i preferiti scelti dal pubblico mentre Massimiliano Varrese, Paolo Masella e Marco Maddaloni sono i preferiti dalla Casa. Letizia è stata scelta da Cesara Buonamici. Ecco come si sono svolte le nomination:

Anita ha nominato Mirko

Fiordaliso ha nominato Perla

Mirko ha nominato Sara

Sara ha nominato Perla

Giuseppe ha nominato Sara

Grecia ha nominato Giuseppe

Perla ha nominato Sara

Rosy ha nominato Mirko

Letizia ha nominato Sara

Massimiliano ha nominato Sara

Marco ha nominato Giuseppe

Paolo ha nominato Sara

Vittorio ha nominato Perla

Beatrice ha nominato Mirko

Ecco, quindi, i nominati della puntata e a rischio elimination: Anita, Mirko, Perla e Sara.