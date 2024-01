Nella prima serata di ieri è andata eccezionalmente in onda una nuova puntata del Grande Fratello, al termine della quale abbiamo scoperto chi sono i nuovi nominati. Nel corso dell’appuntamento non c’è stato alcun eliminato ma abbiamo scoperto chi è stato il concorrente meno votato tra i tre finiti in nomination nella precedente puntata.

Grande Fratello: nessun eliminato

Anche la puntata di ieri del Grande Fratello non ha visto alcun eliminato. La serata è stata ricca di sorprese ed emozioni, tra cui il nuovo incontro di Mirko con Perla.

Durante la serata si è dato anche spazio al risultato dell’ultimo televoto che vedeva in sfida per il meno votato Beatrice Luzzi, Sergio D’Ottavi e Federico Massaro. Il meno votato tra i tre gieffini sarebbe andato al televoto eliminatorio della prossima puntata del GF.

Beatrice è stata la concorrente a salvarsi per prima, mentre tra Federico e Sergio il meno votato è risultato essere proprio Federico, finito al prossimo televoto. Ecco quali sono state le percentuali: Beatrice 39%; Sergio 36% e Federico 25%.

Il pubblico ha deciso che a salvarsi sono… Beatrice e Sergio! #GrandeFratello pic.twitter.com/62Xkmr1Fr1 — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 23, 2024

Le nomination

Nel corso della puntata di ieri si sono poi svolte le nuove nomination del Grande Fratello che vedono già Stefano Miele e Federico Massaro al televoto. Nessuna immunità prevista da parte di Cesara Buonamici per la serata di ieri. Ecco come si sono svolte le nomination:

Anita ha nominato Monia

Sergio ha nominato Paolo

Letizia ha nominato Monia

Fiordaliso ha nominato Perla

Federico ha nominato Greta

Perla ha nominato Beatrice

Stefano ha nominato Perla

Grecia ha nominato Sergio

Massimiliano ha nominato Fiordaliso

Paolo ha nominato Sergio

Vittorio ha nominato Massimiliano

Rosy ha nominato Vittorio

Monia ha nominato Sergio

Beatrice ha nominato Perla

Marco ha nominato Fiordaliso

Greta ha nominato Sergio

Giuseppe ha nominato Sergio.

Ecco quindi chi è finito al televoto eliminatorio: Stefano Miele (in nomination d’ufficio per un provvedimento del Grande Fratello), Federico Massaro (meno votato all’ultimo televoto), Maria Fiordaliso, Monia La Ferrera, Perla Vatiero, Sergio D’Ottavi. Chi rischia di essere eliminato?