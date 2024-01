Torna stasera con la sua 32esima puntata il Grande Fratello, eccezionalmente di martedì dopo essere slittato ieri per via della finale di Supercoppa italiana. Alfonso Signorini sarà in diretta su Canale 5 con la Casa ed i suoi ancora numerosi inquilini, tra sorprese emozionanti e nuovi accesi confronti. Ma cosa vedremo, nel dettaglio, nella nuova puntata di oggi?

Grande Fratello, le anticipazioni della 32a puntata del 23 gennaio

Alfonso Signorini sarà coadiuvato in studio da Cesara Buonamici, opinionista del Grande Fratello, insieme a Rebecca Staffelli, voce del popolo social. In questa puntata, secondo le anticipazioni, assisteremo ad una serie di interessanti sorprese che riguarderanno, nel dettaglio, due concorrenti: Marco Maddaloni e Giuseppe Garibaldi.

Quest’ultimo avrà modo di festeggiare il suo compleanno in diretta al Grande Fratello e non certo da solo, in quanto per lui giungerà tutta la sua famiglia con la banda musicale al seguito per una festa in grande stile.

Marco Maddaloni, invece, dopo aver manifestato l’intenzione di lasciare il Grande Fratello alla fine del mese, non rinnovando il contratto, questa sera sarà il protagonista di una emozionante sorpresa: dopo alcuni dissapori che li avevano divisi, racconterà del ritrovato rapporto con il padre Gianni che arriverà nella Casa di Cinecittà per abbracciarlo.

Nel corso della settimana Beatrice e Perla, considerate le due primedonne della Casa, hanno avuto momenti di grande tensione. Riusciranno a chiarirsi questa sera in diretta?

Ma Beatrice lo sa che ha litigato con perla ? #grandefratello — harry 🧸milfbealuzzera (@princessantooo) January 23, 2024

E poi ancora Mirko Brunetti, ex di Perla e Greta, torna al centro dell’attenzione. Nonostante sia uscito dal Grande Fratello da diverse settimane continua a creare dinamiche dentro e fuori la Casa. Nel corso della puntata, questa volta sarà al centro del confronto con Massimiliano e Federico dopo le sue dichiarazioni della scorsa settimana.

Infine, al televoto Beatrice, Federico e Sergio. Questa sera scopriremo chi sarà il concorrente meno votato e chi sarà destinato al prossimo televoto eliminatorio, mettendo così a rischio la sua permanenza.

