Il padrone di casa del nostro Grande Fratello, Alfonso Signorini, citato anche al GF albanese da parte del conduttore. Come mai? Quest’anno, come sappiamo, il Big Brother Albania ospita una ex concorrente dell’ultima nostra edizione, Heidi Baci.

Alfonso Signorini citato al Grande Fratello albanese: ecco perché

L’ex gieffina si sta facendo conoscere anche nel corso della versione albanese del Grande Fratello e capita di sentirla parlare in italiano. Tuttavia non sarebbe la sola concorrente a parlare nella nostra lingua e proprio questo è stato motivo di “rimprovero” da parte di Ledio Licio, il conduttore.

L’influencer Rike pare che in diverse occasioni abbia parlato in italiano e proprio nel corso dell’ultima puntata, il padrone di casa, partendo da Heidi, ha voluto fare un richiamo tirando in ballo anche Signorini, come riportato dai colleghi di Biccy:

Heidi ogni volta che ti scusi per il tuo albanese e poi usi termini come ‘furbo’, mi viene voglia di entrare in casa direttamente dallo schermo della mia tv per dire a Rike di smetterla di parlare italiano perché siamo al Big Brother e non al Grande Fratello. Abbiamo capito tutti che sai parlare bene italiano Rike, la devi smettere. Anche perché dopo ci tocca invitare Alfonso e poi ho paura che a Rike piaccia più io che Signorini.

#bbvipalheidiit “Penso che Meritoni sia un ragazzo un pò tendenzioso; Juli è un pò ironico però è schietto, ho lo stesso pensiero di Juli e l’ho detto mille volte. Meritoni non è schietto, scusami Ledion perché non so esprimermi bene, e pensa di essere sveglio, di essere… -> pic.twitter.com/3p56cOd4wW — Heidi Baci (@heidibaci97) January 21, 2024

Un commento ironico che ha provocato la sonora risata di Heidi, che ha reagito divertita all’invito del conduttore rivolto a Signorini. Alfonso replicherà nel corso della puntata di domani?