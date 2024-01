Heidi Baci, nuova concorrente del Grande Fratello Vip in Albania, sta continuando ad appassionare anche il pubblico italiano per via di alcuni retroscena sul programma di Signorini.

Heidi parla di Letizia al Grande Fratello Vip? Il retroscena

Durante una conversazione con gli altri concorrenti, Heidi ha spiegato agli altri inquilini che dall’interno della Casa non si può sapere cosa dice un altro dietro le spalle, ma da fuori il pubblico vede tutto come un puzzle e i video girano.

“Tu non sai cos’ho detto io… Invece loro (il pubblico) vedono tutto come un puzzle e sono lucidi. Poi ci sono i tuoi video che girano tutto il tempo continuamente. C’era una ragazza che lì dentro mi sembrava apposto e una volta fuori mi hanno mandato tutti i video”, ha affermato la concorrente.

A chi si sta riferendo? Secondo il popolo dei social Heidi starebbe parlando proprio di Letizia Petris con la quale, all’interno del Grande Fratello, aveva un ottimo rapporto.

