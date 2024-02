Nuova puntata del Grande Fratello e nuovo esito del televoto attivo che vede in nomination Beatrice Luzzi, Letizia Petris, Stefano Miele e Vittorio Menozzi. Chi sarà il concorrente meno votato? Lo scopriremo nel corso dell’appuntamento di oggi 5 febbraio.

Grande Fratello, chi è il meno votato

Nel frattempo, in queste ore sono emersi i risultati dei sondaggi sul meno votato del Grande Fratello accolti sui principali portali web e che mostrano le preferenze del pubblico da casa.

Come sappiamo, a finire in nomination sono stati quattro concorrenti molto amati: Beatrice Luzzi, Letizia Petris, Stefano Miele e Vittorio Menozzi. Uno di loro però, esattamente il meno votato, è destinato ad essere candidato per la prossima eliminazione.

La decisione finale, anche in questo caso, spetterà al pubblico da casa tramite lo strumento del televoto, ma nel frattempo possiamo farci un’idea grazie ai risultati dei sondaggi online.

Il sondaggio pubblicato sul nostro Blog ha evidenziato ancora una volta il grande apprezzamento dei nostri lettori per Beatrice Luzzi, votata da oltre il 61% degli utenti, mentre il meno votato risulta essere Stefano Miele.

Un risultato simile lo riscontriamo nel sondaggio accolto da Reality House, nel quale la Luzzi vola con il 48% delle preferenze, seguita da Letizia, Vittorio ed infine Miele.

E così anche per quanto riguarda il sondaggio pubblicato su Grande Fratello Forum e che vede Beatrice preferita e Stefano il meno votato.

