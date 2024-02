Il Grande Fratello è giunto alla sua 34esima puntata, in diretta stasera su Canale 5 e condotto da Alfonso Signorini. Novità incredibili, in vista del nuovo appuntamento che vedrà come sempre Cesara Buonamici nel ruolo di opinionista in solitaria e Rebecca Staffelli nella voce diretta del web. Ma cosa vedremo nella prima serata di oggi, lunedì 5 febbraio?

Grande Fratello, le anticipazioni della puntata numero 34 del 5 febbraio

La prima clamorosa novità, in realtà già annunciata nelle passate ore, è rappresentata dall’ingresso di due nuovi concorrenti nella Casa del Grande Fratello. Si tratta di un volto noto al grande pubblico ed uno televisivamente decisamente meno.

Nel dettaglio, entreranno come nuovi gieffini ufficiali nella puntata di oggi del Grande Fratello l’ex showgirl Simona Tagli e l’allenatore Alessio Falsone (in video). La prima a varcare la porta rossa sarà la showgirl e conduttrice degli anni ’90 Simona Tagli, al suo grande ritorno in Tv, mentre Alessio è un imprenditore e allenatore di calcio.

Nel corso della puntata odierna assisteremo anche a due tenere sorprese che vedranno protagoniste Grecia Colmenares e Rosy Chin. L’attrice potrà rincontrare l’ex marito Marcelo, l’uomo più importante della sua vita, dal quale si è separata 20 anni fa, ma che resta il suo punto di riferimento, mentre la chef riabbraccerà i due figli più piccoli.

Dopo la paura dei giorni scorsi, assisteremo poi al rientro in casa di Giuseppe Garibaldi che sembra essere tornato in perfetta forma. Infine, scopriremo in diretta l’esito del televoto sul meno votato tra Stefano Miele, Letizia Petris, Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi: chi si salverà?

