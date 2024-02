Grande Fratello: Alessio, Federico, Grecia, Marco, Massimiliano, Paolo e Simona? Il SONDAGGIO, vota!

Chi vuoi salvare tra Simona Tagli, Paolo Masella, Federico Massaro, Grecia Colmenares, Marco Maddaloni, Alessio Falsone e Massimiliano Varrese? La nuova domanda rivolta agli spettatori del Grande Fratello è giunta al termine dell’ultima puntata di lunedì 26 febbraio dopo aver decretato il primo finalista dell’edizione a furor di popolo.

Grande Fratello: chi salvare? Il sondaggio

Al termine della puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, lunedì 26 febbraio, si sono svolte le tanto attese nomination. Essendo volata in finale, Beatrice Luzzi è immune fino alla fine dalle nomination, motivo per il quale è stata l’unica a non poter essere nominata.

Al termine delle nomination palesi e segrete con i piramidali, sono sette i concorrenti che si sfideranno al televoto: Simona Tagli, Paolo Masella, Federico Massaro, Grecia Colmenares, Marco Maddaloni, Alessio Falsone e Massimiliano Varrese.

Come specificato da Alfonso Signorini, il meno votato sarà il primo candidato per la prossima eliminazione.

Nel frattempo, in fondo alla pagina potrete esprimere la vostra preferenza nel nostro sondaggio online. Vi ricordiamo però che i canali ufficiali per esprimere la propria scelta ai fini del televoto saranno: sms, app Mediaset Infinity, smart tv abilitate, sito ufficiale. Buon voto!

