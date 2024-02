Beatrice Luzzi prima finalista del Grande Fratello: la sua reazione

Beatrice Luzzi è la prima finalista ufficiale del Grande Fratello. Nel corso dell’ultima diretta, l’attrice ha letteralmente asfaltato gli altri coinquilini conquistando il suo posto in finale.

Dopo la diretta, Greta Rossetti si è avvicinata alla finalista: “Come ti senti adesso?”, le ha domandato.

Pronta l’epica risposta di Beatrice Luzzi:

Bene, bene… non tanto per la finale. Io godo che non mi possano nominare, ora sono costretti a guardarsi in faccia. E’ stato troppo facile per loro, avoja a fare il gruppetto di amici, c’era sempre la Luzzi da nominare, io facevo da collante alla fine.