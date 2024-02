Grande Fratello, Beatrice Luzzi prima finalista: nominati e percentuali della 39esima puntata del 26 febbraio

La puntata del Grande Fratello di ieri, lunedì 26 febbraio 2024, ha visto il primo finalista ufficiale dell’edizione: Beatrice Luzzi. La puntata è stata all’insegna delle emozioni, poiché i concorrenti al televoto ed in corsa per il primo posto in finale sono approdati direttamente in studio dove hanno conosciuto il loro destino.

Grande Fratello, svelato il primo finalista

Senza grosse sorprese, tra Beatrice Luzzi, Grecia Colmenares, Massimiliano Varrese e Rosy Chin, il concorrente veterano a conquistare la finale è stata proprio l’attrice amatissima fuori dalla Casa del Grande Fratello, confermando così a pieno tutti i sondaggi.

Una volta in studio, Rosy Chin è stata la prima gieffina a scoprire di non essere in finale, seguita da Massimiliano, mentre tra Beatrice e Grecia ad avere la meglio è stata la Luzzi, che vola in finale!

Ecco quali sono state le percentuali: Beatrice 60%, Grecia 29%, Massimiliano 16% e Rosy appena il 4% dei voti.

Le nomination

Nel corso della puntata di ieri si sono poi svolte le nuove nomination del Grande Fratello. Ecco come si sono svolte:

Marco ha nominato Simona.

Rosy ha nominato Simona.

Sergio ha mandato al televoto Federico.

Perla ha nominato Federico.

Paolo ha nominato Simona.

Federico ha nominato Massimiliano.

Beatrice ha nominato Paolo.

Anita ha nominato Simona.

Alessio ha nominato Federico.

Simona ha nominato Marco.

Giuseppe ha nominato Alessio.

Grecia ha nominato Simona.

Massimiliano ha nominato Grecia.

Greta ha nominato Simona.

Letizia ha nominato Simona.

Ecco chi sono finiti in nomination: Alessio, Federico, Grecia, Marco, Massimiliano, Paolo e Simona. Il meno votato andrà al televoto eliminatorio del prossimo lunedì, come annunciato dal conduttore Alfonso Signorini.