Sondaggi Grande Fratello, preferito: Beatrice vola e sogna il posto in finale, Simona Tagli scala la classifica

Stiamo per giungere alla 39esima puntata del Grande Fratello e come sempre si rinnova l’appuntamento con i sondaggi sul preferito. Beatrice Luzzi è sempre più vicina dalla conquista del suo posto come prima finalista, sebbene possano esserci delle sorprese dell’ultimo minuto. Ma come si sono espressi ad oggi i telespettatori? Scopriamolo insieme?

Sondaggi Grande Fratello: il preferito, chi è?

C’è molta attesa per la puntata di oggi del Grande Fratello, che decreterà ufficialmente il primo finalista dell’edizione. Beatrice Luzzi è la principale candidata e proprio lei continua ad essere anche la preferita del pubblico secondo i sondaggi.

In merito al consueto sondaggio ospitato da Reality House, l’attrice continua a predominare sugli altri inquilini con il 59% delle preferenze, seguita da Simona Tagli, a pari merito con Garibaldi, entrambi con il 7% delle preferenze.

E’ sempre Beatrice a dominare nel sondaggio ospitato da Grande Fratello Forum con quasi il 68% dei voti a suo favore, mentre la segue Perla e successivamente Simona Tagli.