Giuseppe e Valeria sono stati i protagonisti della terza storia di C’è posta per te, nella quinta puntata di ieri 17 febbraio. Maria De Filippi, nell’accogliere l’uomo in studio ha anticipato il tema, ovvero quello di un amore interrotto. A chiamare il programma è stato proprio Giuseppe intenzionato a chiedere perdono a Valeria dopo averla tradita.

Giuseppe e Valeria, la storia a C’è posta per te

Valeria lascia Giuseppe dopo sette anni di convivenza e la scoperta dei tradimenti da parte del compagno con una vicina di casa, con la quale ha intrattenuto una relazione per sei mesi.

La coppia si innamora nel 2014. Valeria ha un figlio al quale Giuseppe è molto legato. Nel giro di due anni perde entrambi i genitori. Dopo la morte del padre si ammala anche la madre e la donna decide di starle accanto trasferendosi da lei con il figlio. Per due anni, dal 2018 al 2020, Giuseppe e Valeria si vedono solo nel weekend e l’uomo inizia a sentirsi abbandonato covando rabbia senza mai parlarne con la donna.

Dopo la morte della madre Valeria torna a casa ma nel frattempo Giuseppe è cambiato pur continuando a non dire nulla alla compagna. La storia va avanti fino al 2021, anno in cui lui deve operarsi per un’ernia a Milano. La donna però non riesce ad accompagnarlo perché impossibilitata con il lavoro. Lui ci resta male ma non lo comunica alla donna. La loro relazione è sempre più in crisi.

E’ il 2023 quando Giuseppe conosce un’altra. Iniziano a sentirsi su Facebook, poi per telefono, fino ad iniziare una relazione clandestina che diventa per Giuseppe importante, al punto di parlare di futuro e famiglia.

La compagna inizia a dubitare che lui possa avere un’altra ma Giuseppe minimizza. La coppia fa un weekend durante il quale Giuseppe capisce di amare solo Valeria ma l’altra donna non si arrende, continua a chiamarlo al telefono arrivando persino a minacciare di dire tutto alla compagna. Spaventato, racconta tutto a Valeria, dicendole di volere solo lei. L’altra donna intanto inizia a mandare a Valeria tutti gli screen dei loro messaggi e quest’ultima lo lascia andando a vivere da sola.

A C’è posta per te lui racconta in lacrime:

Ho sbagliato perché ho pensato che non parlare dei nostri problemi fosse la cosa più giusta. Ti ho sempre detto che era tutto a posto. Ho sbagliato perché nella mia solitudine, ho cercato conforto in una persona che non era quella che volevo. Mi manca tutto di te, io sopravvivo e basta […] Avrei dato la vita per te in momenti molto difficili, ho fatto il possibile. Quando ci siamo conosciuti nove anni fa ci siamo fatti una promessa dicendoci che se a uno dei due fosse mancato amore o sentimento avremmo avuto il coraggio di dircelo. Volevo dirti che quel coraggio non l’ho mai avuto perché non ho mai smesso di amarti. Ho capito che sei tu la donna con cui io voglio rimanere fino alla fine dei miei giorni e fino al mio ultimo respiro. Vuoi sposarmi?

La reazione di Valeria ha conquistato il web. La donna è scoppiata in una risata commentando:

È impazzito! Ho sempre detto che è pazzo, ma non ci posso credere. Io ad oggi non riesco a parlare male di lui. Non mi ha mai detto di sentirsi solo, anzi lui mi spronava a stare da mia madre. Se lo amo ancora? Certo che lo amo, ma lui ha mentito con me e con lei. L’ha illusa. Io sono arrivata a una conclusione: devo badare a me stessa come non ho fatto mai. Come faccio a credere alle tue lacrime?

L’uomo ha cercato di giustificarsi tirando in ballo la solitudine, ma Valeria non ha voluto sentire ragioni:

Vivrei male io, non posso dare più dispiaceri a mio figlio, devo pensare a lui e al suo benessere.

Alla fine della storia, Valeria ha deciso di chiudere la busta e tornare alla sua vita senza Giuseppe.

