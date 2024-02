Questo sabato 17 febbraio, tornano le storie di C’è posta per te, in onda nella prima serata di Canale 5. Maria De Filippi racconterà nel suo inimitabile stile le vicende dei protagonisti che hanno contattato la redazione del programma nel tentativo di riappacificarsi, chiedere scusa o fare una sorpresa ai destinatari della missiva.

C’è posta per te, storie della quinta puntata del 17 febbraio 2024

Nel corso della quinta puntata di C’è posta per te del 17 febbraio, non mancheranno le nuove storie pronte a farci commuovere, sorridere e talvolta indignare. Chi sono i protagonisti del nuovo appuntamento?

Tra le storie della puntata di stasera, vedremo quella con protagonista un uomo che chiederà in tv alla sua compagna, Valeria, di sposarlo. “No… è impazzito!”, sarà la reazione della donna.

Si tratta di un amore interrotto e di un uomo che ha chiamato la trasmissione per tentare di recuperare con un gesto plateale la fiducia della donna: “Io ho tutto addosso di noi, Valeria. Io non ti ho lasciata sola”, dice in lacrime il mittente della sorpresa. Ma la donna non ci sta:

Sono le stesse parole che usavi con lei, per favore! Assolutamente… mi rimbombano proprio queste parole! Ha mentito con me, ha mentito con lei. Ma hai raccontato tutto? Spero…

Non mancherà poi una storia con protagonisti dei genitori e dei figli. Un padre in lacrime e dall’altra parte una figlia delusa.

