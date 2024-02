La storia di Enzo e Tiziana a C’è posta per te è stata la seconda narrata nel corso della quarta puntata del programma di Maria De Filippi, andato in onda nella prima serata di ieri 3 febbraio. La storia annunciata dalla conduttrice è quella di un amore interrotto, sullo sfondo di un presunto tradimento. A chiamare la trasmissione è stato proprio Enzo, intenzionato a recuperare la relazione con la sua compagna con la quale convive da sei anni.

Enzo e Tiziana, la storia a C’è posta per te

Tiziana è convinta che Enzo l’abbia tradita due volte: la prima circa un anno fa con una collega conosciuta fuori da un colorificio, mentre la seconda solo qualche mese fa, sempre con una collega con la quale si incontrava fuori dal parcheggio del lavoro, durante la pausa. Lui, pur ammettendo di aver sbagliato e di aver fatto il “piacione”, ha negato però di averla tradita ed è intenzionato a tornare con lei, pur essendo da un mese separati in casa.

Tiziana non ha negato la sua grande gelosia che l’ha portata persino a ingaggiare un investigatore privato e mettere un gps nell’auto del marito. L’uomo in studio ha spiegato:

La mia vita senza di te è inutile, è finita. Mi manca tutto di te. Poi ho fatto lo stupido, ti ho fatto soffrire in questi ultimi mesi, ti chiedo scusa. Non ti ho mai tradita e te l’ho sempre detto. Ci sono state solo chiacchiere.

Nonostante le sue parole però, la donna stenta a credergli soprattutto dopo le frasi compromettenti emerse dalle registrazioni in auto con la collega nelle quali la donna avrebbe detto, tra le altre cose: “non dobbiamo più farlo perché hai una compagna e io non voglio una relazione parallela” o “non fare così che mi viene voglia”.

Nonostante le scuse pubbliche, Tiziana è apparsa irremovibile quasi fino alla fine:

Come potrei fidarmi ancora di questa persona, come posso vivere così? Prima che io ritrovi la fiducia devi fare i miracoli.

Lui però, ha continuato a negare i tradimenti ed a chiedere una seconda possibilità:

Ti chiedo di modificare quello che non va in me, che ti dà fastidio, lo dobbiamo fare insieme. In questo mese e mezzo ho capito tutto. Ti sto venendo a chiedere scusa, ti amo, te lo sto dimostrando davanti a tutta Italia. Mi interessi solo tu, nessun altro al mondo.

Nonostante abbia ammesso di essere stanca di combattere per lui, dopo svariati tentennamenti Tiziana ha deciso di aprire la busta, pur non significando, per lei, un vero e proprio perdono.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da C’è Posta Per Te (@cepostaperteufficiale)