Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, in vista della finale del Grande Fratello del prossimo 25 marzo, si sono notevolmente riavvicinati e il bidello ha chiesto scusa alla nostra rossa preferita.

Beatrice voleva fargli ammettere le sue colpe e Giuseppe ha confessato di aver sbagliato tutto con lei, fino a commuoversi:

Io volevo dare l’immensità. Io avrei fatto tutto… Sicuramente in diretta, davanti a tutti, avrei dovuto ritirare tutto quello che avevo detto e dimostrarlo. Prenderei posizione lottando per te e sarti accanto.

Avrei dovuto proteggerti. L’errore più grande che ho fatto? Non difenderti. Non difendere quello che sentivo nei tuoi confronti. In quale momento si è rotto tutto? Quel famoso venerdì… Perché ho fatto così? Non lo so. Quello che provavo nei tuoi confronti era vero, l’ho sempre pensato e sostenuto. Tutto mi portava a te.