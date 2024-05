Giuseppe Garibaldi scrive una lettera d’amore a Beatrice Luzzi

Giuseppe Garibaldi ha scritto una lettera a Beatrice Luzzi tra le pagine del settimanale DiPiù, dove le ha chiesto scusa ribadendo la volontà di costruire qualcosa di forte con lei dopo la fine del Grande Fratello.

Giuseppe Garibaldi scrive una lettera a Beatrice Luzzi

“Ho sbagliato a causa della mia insicurezza – scrive Giuseppe – e mi sono fatto condizionare, ma io credo in noi e per questo sono venuto da te a Roma due volte: la prima non mi hai voluto vedere; la seconda siamo andati al Colosseo, ma non è bastato”.

Poi la lettera a cuore aperto:

Bellissima Bea, ti scrivo per farti capire quanto sei importante per me, anche perché da quando siamo usciti dalla Casa ho un pensiero fisso nella testa: conquistarti. Purtroppo ho rovinato tutto a causa delle mie insicurezze. Tu eri un’attrice, eri lì tra i “Vip”, io invece chi ero? Nessuno e così immaginavo che tu nemmeno mi vedessi. Invece proprio quegli occhi, dopo qualche giorno, ho iniziato a sentirli nei miei, ci cercavamo, tu mi guardavi, io ti guardavo e ti sognavo e un giorno, due…

L’ex concorrente del GF aggiunge:

È stato tutto così spontaneo e bellissimo tra di noi. Abbiamo passato un primo periodo periodo perfetto. Il giorno giocavamo con gli altri inquilini, chiacchieravamo ma la notte era tutta per noi per stare vicini e per dirci le parole che solo noi capivamo.

Poi qualcosa si è rotto e Giuseppe ha ascoltato gli altri e non più il suo cuore:

Che stupido, che occasione persa. Poi, nelle ultime settimane, nella Casa ho provato a cercarti di nuovo, ci siamo in parte ritrovati, ma ormai il gioco era finito, rimanevano poche puntate e sono rimasto con il rimpianto di un desiderio interrotto.

Nella lettera pubblicata da DiPiù Garibaldi scrive di aver capito il suo errore:

Ora sogno di riaverti tra le mie braccia, e soprattutto non voglio più deluderti. Ti assicuro, ce la sto mettendo tutta per farti capire quanto sei importante per me, anche se non me ne va bene una.

Qualche settimana fa, racconta ancora Giuseppe, è andato a Roma per incontrare Beatrice, ma è arrivato tardi e lei non gli hai voluto più aprire.

Hai ragione Bea, lo meritavo.

Garibaldi ha confermato l’invito che aveva già fatto al Grande Fratello:

Ti avevo detto che mi piacerebbe portarti a Tropea per amarci tra la bellezza di quei paesaggi. L’invito è sempre valido, anche perché Tropea è bellissima, ma ora ho voglia di portarti anche in un luogo un po’ particolare, selvaggio, non contaminato dal via vai della gente, dei turisti: la cima più bella dell’Aspromonte, Montalto. Non ci serve niente, solo un sacco a pelo e gli scarponcini.

Cosa risponderà Beatrice?