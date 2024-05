“Grande Fratello? Mi è stato proposto”: ex tronista spiazza e svela la sua decisione

I casting del Grande Fratello sono già iniziati ed Alfonso Signorini, insieme agli autori del reality, sono già al lavoro al fine di individuare i concorrenti della prossima edizione. Tra le indiscrezioni, c’è anche un volto noto che ha svelato di essere stato contattato.

Grande Fratello: la proposta all’ex tronista e la sua risposta

Lei è Manuela Carriero, ex tronista di Uomini e Donne e ancor prima volto di Temptation Island. Dopo aver abbandonato il trono senza arrivare alla fine del suo concorso, la ragazza sarebbe stata contattata per entrare a far parte della passata edizione del Grande Fratello.

A parlarne è stata la diretta interessata in una recente intervista rilasciata a SDL.tv, nel corso della quale la Carriero ha svelato anche la sua risposta (ovvia, considerando che nella precedente edizione del reality non ha mai varcato la Porta Rossa):

Mi è stato proposto di entrare al Grande Fratello ma in quel momento non me la sentivo di passare da un reality all’altro, ero anche molto scossa. Ho preferito concentrarmi su di me, sul lavoro. Non mi andava neanche di entrare in un edizione già avviata, dove la gente aveva fatto già il suo percorso.

Il suo “no”, dunque, era legato a quel frangente specifico della sua vita e non ad un suo pensiero negativo sul reality. Ma quindi, ci sarebbero speranze di rivederla in occasione della nuova stagione?

La risposta anche in questo caso è “no”, poiché l’ex tronista ha svelato di aver già firmato un contratto lavorativo sempre in ambito televisivo, a partire dal prossimo settembre. Ad ogni modo la Carriero ha fatto delle sue valutazioni personali sul Grande Fratello, arrivando ad una conclusione:

Il GF si fa una volta e vedo che poi non tutti riescono ad avere uno sbocco lavorativo dopo. Preferisco tenermelo come ultima tappa, se capita bene altrimenti pazienza.