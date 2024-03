Giulio Violati e Giulia sono il marito e la figlia di Maria Grazia Cucinotta: tutte le curiosità sulla sua vita privata

Marito e figlia di Maria Grazia Cucinotta: chi sono? La celebre attrice, produttrice e modella italiana, è nata il 27 luglio 1968 a Messina: scopriamo tutte le informazioni sulla sua vita privata.

Dopo aver conseguito il diploma in analisi contabile, Maria Grazia Cucinotta si trasferisce a Milano dove inizia la sua carriera da modella.

Nel 1987 partecipa al concorso di Miss Italia, grazie al quale si fa conoscere al pubblico del piccolo schermo, venendo poi scelta da Renzo Arbore come valletta per il programma Indietro tutta!.

Sul grande schermo, Maria Grazia fa il suo esordio nel 1990 con il film Vacanze di Natale ’90 e nel 1993 in Alto rischio.

Nel 2000 fa un esordio internazionale partecipando al film Ho solo fatto a pezzi mia moglie con Woody Allen e Sharon Stone.

Oltre ad essere modella e attrice, Maria Grazia Cucinotta è famosa anche per essere produttrice cinematografica del film All the Invisible Children.

Nel 2011 fa il suo esordio da regista con il cortometraggio Il maestro, presentato in concorso alla 68ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica nella sezione Controcampo Italiano.

Maria Grazia Cucinotta è sposata dal 1995, precisamente il 7 ottobre, con Giulio Violati, imprenditore e produttore cinematografico, figlio di Carlo Violati, ex amministratore delegato di Ferrarelle.

La coppia ha una figlia di nome Giulia, nata nel 2001.