Prima di partecipare alla puntata in prima serata de L’Isola dei Famosi, Giulia Salemi ha preso parte al format web di Mediaset Play, affermando chi manderebbe in Honduras tra gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip.

Giulia Salemi manderebbe Pierpaolo sull’Isola: ecco perché

Giulia Salemi ha scherzato: “Ci andrei io”. Poi ha precisato: “Come concorrente assolutamente no. Andrei solo in caso di necessità per salvare mia mamma e spronarla in caso di estrema difficoltà”.

Successivamente l’italo persiana ha svelato che all’Isola dei Famosi manderebbe il fidanzato Pierpaolo Pretelli:

L’unica persona che potrei mandare in realtà è Pierpaolo, che vada a dare un po’ di conforto alla suocera e la vada a difendere, visto che lui è un cavaliere. Sono sicura che potrebbe fare la differenza e magari fare cambiare idea a un bel po’ di persone. Andarci insieme? Io direi che è meglio fare una vacanza alle Maldive, anziché andare in Honduras. Ragazzi, a me viene l’ansia.

Giulia anche in collegamento con gli amici de L’Isola Party si è scagliata contro i naufraghi che fanno branco e trattano male Fariba Tehrani:

Nei reality si perde la connessione con la realtà e quindi, a tratti, riesci anche a fare uscire il peggio delle persone ed è un peccato. Io tendo sempre a vedere il meglio negli altri e nel prossimo. Purtroppo in quest’isola ho visto tante cose che non mi sono piaciute, che trovo disumane, non umanamente corrette ed etiche. È normale che come figlia ci sto male, ma immagino che tutti voi se aveste la mamma all’interno del gioco, soffrireste nel vederla trattata così.