Giulia Salemi, ospite in diretta all’Isola dei Famosi, ha dimostrato come parla una vera donna (e come bisogna trattarla). Perfetta anche nel ruolo di opinionista, ha preso in mano la questione, nonostante l’emozione di poter parlare con mamma Fariba Tehrani.

Isola dei Famosi: Giulia Salemi “asfalta” Valentina Persia

Giulia nei confronti di Fariba è mossa da sentimenti nobili: amore, stima, rispetto. Nonostante ciò, nel corso delle precedenti puntate, Ilary Blasi (oppure i tre opinionisti) avrebbe dovuto mettere in riga il “branco” di fronte all’attacco meschino che questo ha riservato alla Tehrani.

Così non è accaduto fino all’arrivo di Giulia Salemi che ha saputo mettere ordine alle cose, mettendo a “tacere” (nonostante le urla) di Valentina Persia:

Si è superato il limite della decenza nei confronti di mia madre. Il limite dell’educazione. Quando si supera l’asticella che lede la dignità di mia madre come essere umano non andiamo bene. Mamma sta gestendo bene, con tante difficoltà perché è chiaro, no? È una roba che è appena accettabile. Con mia madre si sta palesando la dinamica del branco contro di lei, mi sembra chiaro e deve essere chiaro a tutti. È indecente questa situazione. Poi Giulia ha parlato direttamente con mamma Fariba:

Sei l’esempio di tutte le donne che non si piegano per convenienza ma lottano per i propri principi. Vedo tutta la tua sofferenza fisica e psicologica che stai subendo e non la vedo solo io, ma tutta l’Italia. Però tu sai che è impegnativo. So che lotti per le tue certezze, ma non permettere a nessuno di mancarti di rispetto.

Poi Giulia Salemi ha “asfaltato” con stile Valentina Persia:

Lei ha fatto un’imitazione per sottolineare che mia madre è iraniana e questo non ha fatto ridere nessuno. C’è un limite che non va superato. La chiami ironia? A me la comicità anni ’90 non fa ridere.

Mentre Valentina urlava in Palapa, Ilary Blasi – ovviamente – non ci ha pensato manco per l’anticamera di dirle: “Abbassa un attimo la voce… rispettiamo i turni di chi parla” (così, per dire).