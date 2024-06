Ecco perché tutti pensano che Giulia Salemi sia incinta: il post “sospetto” e la frecciatina alle influencer

Il recente sfogo social di Giulia Salemi ha catturato l’attenzione degli estimatori: ma cosa è successo? L’influencer ha lanciato una frecciatina alle altre colleghe e, nel frattempo, in molti pensano che sia incinta: ecco perché.

Giulia Salemi, frecciatina alle colleghe e voci: “E’ incinta?”

Una follower di Giulia Salemi le ha fatto una domanda particolare che l’influencer ha voluto riportare:

Giulia, sotto i tuoi post ho notato che quasi nessuna delle altre influencer o persone dello spettacolo commenta mai, al massimo qualche like. Quanta invidia c’è in quel mondo? Poi tu che sei sempre carina e gentile.

Pronta la replica della fidanzata di Pierpaolo Pretelli:

Questo messaggio ricevuto mi ha fatto sorridere ma anche riflettere. Purtroppo, è vero ed è molto avvilente che ci sia così poca solidarietà tra donne. Ecco perché dico che sono piena rasa di questo mondo ipocrita e fatto di falsi convenevoli. Voi cosa ne pensate? Provate anche voi le stesse cose nel vostro lavoro o settore?

La fidanzata di Pierpaolo è incinta?

Nel frattempo la scorsa settimana, in una segnalazione arrivata ad Amedeo Venza si ipotizzava di una presunta gravidanza di Giulia Salemi:

Amedeo buongiorno. Si vocifera che la Salemi sia incinta perché all’ultimo istante ha rinunciato (per un malore) a raggiungere Pier e tutti gli amici a Pantelleria (per lavoro).

La voce non ha trovato alcuna conferma ufficiale nei giorni successivi, fino a quando, nelle ultime ore, non è emerso un dettaglio interessante.

Alcuni giorni fa si è tenuto il party per il compleanno di Alberto De Pisis, ex gieffino dell’edizione in cui Giulia era corrispondente social per il programma.

Molti volti noti di quella edizione erano presenti, ma, come notato in un post su Instagram da Chi, tra gli assenti c’erano Giulia Salemi, “che stava poco bene”, e Pierpaolo Pretelli, “che era a Torino alla presentazione del musical Rocky di cui sarà protagonista”.

Successivamente, però, il post è stato modificato, eliminando la parte sull’assenza della Salemi: come mai?