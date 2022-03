Giulia Salemi, frecciatina agli ex inquilini del GF Vip (con ironia) – VIDEO

Sebbene sia passato oltre un anno dalla fine dell’esperienza al GF Vip, Giulia Salemi non riesce ancora a dimenticare del tutto un momento importante e delicato del programma: le nomination!

Giulia Salemi ricorda il momento nomination al GF Vip

Grazie al Grande Fratello Vip, Giulia ha trovato il suo grande amore, Pierpaolo Pretelli. La loro storia prosegue senza intoppi ed anzi in tanti fan sognano di poterli presto convolare a nozze.

Nel frattempo, Giulia Salemi si diverte su TikTok e proprio nelle passate ore ha postato un video che in tanti hanno visto come una frecciatina ai suoi ex inquilini, sebbene la stessa influencer abbia ribadito lo spirito puramente ironico:

Pollice in su se hai perdonato tutti quelli che ti hanno nominata al GF Vip.

Nella descrizione però la Salemi ha sottolineato:

Scherzo, in realtà ho perdonato tutti.

Nonostante questo il breve video termina con tanto di “sorpresa”. Che sia stato un modo per togliersi, con il sorriso, qualche sassolino dalla scarpa?