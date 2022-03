Pierpaolo Pretelli torna a Domenica In? La risposta di Mara Venier spiazza: ecco cosa è successo

Mara Venier ieri pomeriggio, nel corso di Domenica In, ha lanciato una nuova frecciatina a Pierpaolo Pretelli che si era definito (scherzosamente) il botulino della Rai.

“Hai visto che abbiamo gli sgabelli e non più le poltrone? Qualcuno ha detto che dobbiamo svecchiare…”, ha affermato Mara rivolgendosi a Stefano De Martino prima di incominciare ad intervistarlo.

“Ma no, non c’è bisogno”, ha replicato il compagno di Belen provocando le risatine di Mara Venier decisamente divertita dal suo stesso siparietto.

Di seguito la Zia Mara ha risposto in maniera particolare ad una domanda di una follower che su Instagram ha domandato che fine avesse fatto Pierpaolo: “Perché Pretelli non c’è più? Mi sono persa qualche puntata”.

La Venier ha replicato: “Per ora non c’è, ma chissà?”.

Il commento, attualmente, non esiste più ma il buon Alberto Muraro lo ha salvato per tutti noi curiosi, eccolo a seguire:

La Zia Mara inviterà Pierpaolo in trasmissione per chiudere questa polemica una volta per tutte?

Dopo l’equivoco il buon Pretelli si era immediatamente scusato online con Mara e l’intero staff di Domenica In:

Era una battuta scherzosa, non c’era intenzione di offendere nessuno. Se fosse una battuta venuta male mi scuso, ma ho sempre detto giocosamente di essere il botulino della Rai. Sarò sempre grato a Carlo (Conti, per la partecipazione a Tale e Quale show, ndr) e a Mara.