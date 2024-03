La storia d’amore di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi ha ufficialmente preso il via il 2 marzo 2021, ma questa volta lontano dalle luci della ribalta televisiva.

Dopo aver iniziato la loro relazione nella casa del Grande Fratello Vip, i due hanno deciso di intraprendere un percorso più intimo e personale, lontano dagli occhi indiscreti delle telecamere.

Attraverso un eloquente video pubblicato su TikTok, Giulia Salemi ha condiviso con i suoi follower i dettagli della loro relazione, mettendo in luce gli alti e bassi che li hanno contraddistinti e che li hanno portati a una consapevolezza profonda: non possono più fare a meno l’uno dell’altro.

La loro storia, tuttavia, non è stata priva di sfide. Giulia Salemi ha ammesso apertamente che la loro relazione non è perfetta e che negli ultimi tre anni hanno attraversato momenti di distanza e difficoltà.

Tuttavia, è proprio durante queste fasi che hanno imparato a rafforzare il legame e a comprendere l’importanza reciproca nelle loro vite.

Pierpaolo e Giulia hanno scelto il 26 dicembre come data ufficiale del loro anniversario, anche se: “Io volevo tenere il 2 marzo, il giorno in cui Pier è uscito dalla casa”, ha svelato l’influencer.

Poi la rivelazione:

Ho capito che la coppia perfetta non esiste, esiste costruire la propria perfezione in corso d’opera e il proprio equilibrio.

Non demoralizzatevi mai perché anche io ho passato anni da single fino a trovare il vero amore e quando ti capita davanti capisci che non potevi fare scelta migliore.

Pierpaolo mi ha fatto diventare una donna e una persona migliore. Ci siamo compensati, però sono qui per ricordarvi che non è tutto oro quel che luccica, perché vi sarete accorti che in questi tre anni ci siamo anche allontanati, ma non è mai mancato il rispetto, non ci siamo mai detti cose pubblicamente contro.