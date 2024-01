Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi: crisi? Arriva la smentita indiretta (in presenza dell’ex Vippone)

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi: la (presunta) crisi è ormai un brutto ricordo lontano. Nelle passate ore si è tornati sull’argomento ed è giunta anche la smentita, seppur indiretta, al periodo buio della coppia, avvenuta in presenza dell’ex Vippone, durante la puntata de La vita in diretta.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi: smentita la crisi

Dopo le numerose indiscrezioni su una crisi in atto tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, finalmente sembra essere tornato il sereno ed a confermarlo ci ha pensato, in presenza del ragazzo, il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi.

Nel pomeriggio di ieri, Pierpaolo era tra gli ospiti della parentesi dedicata al commento delle notizie dei personaggi celebri, durante la quale si è dibattuto di vari argomenti: dalle condizioni di salute di Kate Middleton, la quale si è sottoposta ad un intervento all’addome, passando all’infortunio al piede di Matteo Berrettini che gli è costata la sua partecipazione alle gare in Australia.

Parlando di sentimenti, Pierpaolo Pretelli ha detto la sua spiegando come questo sentimento possa favorire un grande benessere: “L’amore è un plus. Se ti fa stare bene ti fa stare bene anche fisicamente”.

In questo contesto si è inserito anche Roberto Alessi che ha chiesto all’ex Vippone: “Ci vuoi dire qualcosa?”. Pretelli ha quindi replicato in tono divertito e sereno: “Io sto benissimo, una favola, cosa vi devo dire?”. Ecco allora la smentita indiretta da parte di Alessi che ha aggiunto: “Abbiamo finalmente smentito. Con Giulia Salemi è tutto ok!”. Crisi rientrata e smentita, dunque, per la felicità della coppia e dei Prelemi.

Pierino sta una favola ❤️

E anche noi #PRELEMI pic.twitter.com/6Ln00xZZHG — anavillanueva (@anavill43281273) January 18, 2024