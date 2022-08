Tra le ipotesi di una presunta crisi e le indiscrezioni sull’intenzione di sposarsi, la coppia formata da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli continua a tenere banco ed a far parlare di sé. A quanto pare non ci sarebbe nulla crisi in corso, secondo i ben informati e questo avrebbe fatto tirare un sospiro di sollievo ai fan dei “Prelemi”.

Giulia Salemi al compleanno di Pierpaolo Pretelli: il bacio inaspettato

Nonostante gli atteggiamenti di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli possano aver potuto sollevare qualche dubbio, a tranquillizzare i fan della coppia è stata Deianira Marzano che avrebbe sentito anche Fariba, mamma di Giulia. Deianira aveva invitato le fan a tranquillizzarsi e non inviare messaggi allarmanti lasciando vivere alla coppia in serenità il compleanno di Pierpaolo.

Ed a proposito del 32esimo compleanno di Pretelli, proprio durante il taglio della torta al culmine di una serata che lo ha visto protagonista in consolle insieme a Giulia, in una masseria pugliese, l’influencer è stata protagonista di un momento diventato virale sui social.

Mentre affiancava il fidanzato, Giulia si è ritrovata alle sue spalle Ronn Moss, il celebre attore che per lunghi anni ha indossato i panni di Ridge Forrester nella longeva soap opera Beautiful.

Nel video che trovate in apertura si nota l’attore americano (ormai innamorato dell’Italia e della Puglia) mentre bacia in testa l’ex del GF Vip: la reazione di Giulia è imperdibile!