Incidente per Giulia Provvedi: cade e si spacca un dente – VIDEO

Brutta disavventura per Giulia Provvedi alle prese con un video su Instagram. La gemella di Silvia ha avuto un incidente mentre registrava una clip in spiaggia alle prese con una bottiglia di vetro.

Giulia Provvedi, mentre sorseggiava una bottiglia di birra, è caduta sul bagnasciuga spaccandosi uno dei denti incisivi, così come ha mostrato nella conclusione del suo video.

La clip è stata immediatamente condivisa nell’account delle due gemelle con la seguente didascalia: “La mia situazione sentimentale nel 2021 in un video”.

Giulia, un paio di giorni fa intervistata da Blasting News, ha espresso il suo punto di vista sull’amore universale:

Mi hanno più volte etichettato come lesbica perché nella nostra immagine di copertina del brano io e mia sorella ci baciamo, come se fosse un male nella società.

Proprio ora che a livello storico e globale c’è una grande apertura mentale e legale sull’argomento delle diversità colgo anche l’occasione per specificare che ogni persona ha il diritto e il piacere di amare ciò che la fa star meglio, uomo o donna che sia.

Io potrei tranquillamente innamorarmi di una donna, perché l’amore non ha sesso, e penso di non essere l’unica perché c’è molta gente che non ha ancora la forza per ammetterlo.