Love Island è sbarcato in Italia su Discovery+ (e in replica il giorno dopo su Real Time). Nonostante ci sia Giulia De Lellis nel ruolo di conduttrice, il suo enorme seguito social non avrebbe ottenuto i risultati sperati così come rivela Dagospia.

Giulia De Lellis, Love Island Italia è flop? “Risultato che ha deluso”

Un format forte e una conduttrice amata sui social: un prodotto pronto ad esplodere. Stiamo parlando di Love Island, il programma prodotto da Discovery che è sbarcato in chiaro su Real Time. La trasmissione con la pompatissima Giulia De Lellis non ha richiamato pubblico (dimostrazione che gli influencer in sul piccolo schermo non smuovono nulla) e i risultati si sono rivelati flop, fermi intorno all’1% di share. Un dato che avrebbe parecchio deluso il gruppo di lavoro e i dirigenti (anche per i costi). La frittata ormai è fatta.

Il meccanismo di gioco