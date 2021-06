Love Island arriva in Italia oggi su Discovery+ con Giulia De Lellis pronta a debuttare ufficialmente come conduttrice. Intervistata per Panorama, l’influencer svela cosa le ha detto Maria De Filippi.

Giulia De Lellis svela cosa le ha detto Maria De Filippi

Cosa mi ha detto Maria De Filippi? Di non snaturarmi, di essere completamente me stessa: se le persone mi hanno supportata e apprezzata in questi anni è anche per il mio modo di essere semplice e diretto. Non ho mai indossato una maschera.

Il modello di Giulia De Lellis è proprio Queen Mary:

Entrerò nelle dinamiche seguendo i nostri Lovers, li farò conoscere al pubblico e farò delle incursioni nella villa nei momenti salienti dello show. Proverò ad essere onesta e calma, mai distaccata ma sempre obiettiva: il mio modello è Maria.

Giulia spiega il meccanismo di Love Island

Ci saranno diverse challenge, dei giochi che spiegherò al pubblico e alle coppie, e tanti imprevisti che rimescoleranno le coppie: ci sarà un vero e proprio recoupling, che potrà confermare o meno le coppie iniziali, e anche un bombshells, che deciderà nuovi ingressi a sorpresa. Il pubblico diventerà una sorta di autore del programma: attraverso l’app e il televoto supporteranno i loro Lovers preferiti, sceglieranno chi eliminare tra chi li convincerà di meno, chi fare uscire in esterna e poi, durante la puntata finale, decreteranno la coppia preferita che vincerà 20 mila euro.