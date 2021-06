Dal prossimo 7 giugno Giulia De Lellis condurrà Love Island Italia su Discovery+ (il giorno dopo in replica su Real Time). Nel corso della conferenza stampa dedicata al programma, l’influencer ha parlato anche di Maria De Filippi.

Non è affatto una donna distaccata. Solo, nel suo lavoro, riesce a mantenere l’obiettività invidiabile. Maria De Filippi è l’assoluto esempio di conduttrice. Crea grandissimi rapporti con le persone che lavorano con lei. Spero di essere come lei, obiettiva e non distaccata, con la sua competenza linguistica. Non voglio influenzare i ragazzi.