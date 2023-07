Giulia De Lellis interviene: “Frecciatine ad Andrea Damante?”, ecco la verità

Giulia De Lellis ha lanciato delle frecciatine ad Andrea Damante? A tre anni di distanza dalla loro rottura ufficiale, l’ex coppia più amata di Uomini e Donne si è trovata nella stessa località.

Andrea era in vacanza a Mykonos con l’attuale fidanzata Elisa Visari e, proprio nello stesso ristorante (ma anche in aereo) c’era Giulia De Lellis che, tramite delle storie, avrebbe lanciato alcune frecciatine.

Tuttavia, proprio l’influencer è intervenuta sul suo gruppo di Telegram smentendo questa indiscrezione, così come hanno riportato a Deianira:

Ieri Giulia De Lellis nel suo gruppo Telegram ha risposto a una hater ossessionata che le ha scritto che manda frecciatine a Damante.

E Giulia ha risposto testuali parole: ‘Amo ma quali frecce? Secondo me dopo tre anni le frecce le ha nel cervello chi vede ancora questi mostri’.

Quella hater insisteva dicendo che aveva messo la canzone apposta e Giulia le ha risposto: ‘Ancora? Ma ragazzi sono fatti accaduti sette anni fa… Non mi potete collegare le canzoni a momenti di sette anni fa con il mio ex con cui non sto da tre anni. Cioè solo a dirlo ho il fiatone… ahahahah, ma come fate a pensarlo?’.