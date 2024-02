Antonio Stash Fiordispino, meglio conosciuto come Stash, è il frontman della band italiana The Kolors. Nato il 7 luglio 1989 a Caserta è noto per la sua presenza carismatica sul palco e per la sua dedizione alla musica. Scopriamo chi sono la sua compagna ed i suoi figli.

La Compagna di Stash: chi è Giulia Belmonte

Stash ha una relazione con Giulia Belmonte dal 2019. Nata il 13 agosto 1995 a Città Sant’Angelo, in provincia di Pescara, Giulia è una modella, influencer e giornalista. Ha partecipato a Miss Italia nel 2013 e lavora come beauty consultant per Douglas.

I Figli del leader dei The Kolors

Stash e Giulia hanno due figlie. La loro primogenita, Grace, è nata il 3 dicembre 2020. La secondogenita, Imagine, è nata il 14 agosto 2022.

I nomi delle bambine riflettono l’amore di Stash per la musica, con “Imagine” che è un omaggio all’iconico brano di John Lennon.

Nonostante la sua vita frenetica come musicista, Stash riesce a bilanciare con successo la sua carriera con la sua vita familiare.

Le sue figlie e la sua compagna Giulia sono una parte fondamentale della sua vita, e Stash non esita a condividere i momenti speciali con loro sui social media.

