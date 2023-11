Nei giorni scorsi Giovannino, il simpatico disturbatore di Tu si que vales che tanto fa dannare Sabrina Ferilli, è stato interessato da un grave lutto familiare. A spegnersi a soli 38 anni, è stato il fratello Andrea Iovino, anche lui noto attore napoletano. Le cause della morte non sarebbero state rivelate.

Giovannino di Tu si que vales: grave lutto, morto il fratello Andrea

Andrea Iovino, fratello di Giovannino di Tu si que vales, era un noto attore napoletano che aveva conquistato il cuore del pubblico di telespettatori grazie alla sua partecipazione al popolare programma comico “Made in Sud”. Attivo anche nel mondo del teatro, lo scorso anno aveva brillato nell’esibizione di “Masaniello Revolution”, uno spettacolo del talentuoso cantautore partenopeo Sal Da Vinci.

Al cinema era stato particolarmente apprezzato per la sua interpretazione in “Pinocchio” di Garrone. Le circostanze della sua prematura scomparsa, avvenuta senza che fossero dichiarate le cause, rimangono al momento sconosciute.

Un duro colpo per Giovannino di Tu si que vales, travolto nei giorni scorsi dal grave lutto. Sulla sua pagina Instagram non compare alcun commento legato al triste evento. Insieme al fratello, Andrea faceva parte della rinomata compagnia teatrale “Pipariello” di Nola. Numerosi sono stati i messaggi di cordoglio sui social, evidenziando la sua contagiosa simpatia e la profonda dedizione al mondo del teatro.