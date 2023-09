Con il ritorno di Tu si que vales ci saranno importanti novità, a partire dall’assenza di Belen Rodriguez, ma anche alcune certezze, come Giovannino. Ma chi è l’arguto disturbatore di Sabrina Ferilli pronto anche in questa nuova edizione a dare filo da torcere all’attrice e giurata popolare? Scopriamo insieme qualche curiosità, dall’età al vero nome di Giovannino.

Chi è davvero Giovannino di Tu si que vales?

Il ruolo di Giovannino è quello di creare panico in studio, ma in particolare disturbare con la sua sola presenza (oltre che con le frecciatine pepate) Sabrina Ferilli. Protagonista incontrastato da ormai un paio di edizione, anche quest’anno farà ritorno a Tu si que vales, tra sketch, dispetti e battibecchi.

Maria De Filippi continuerà ad essere sua complice, soprattutto quando di mezzo c’è Sabrina Ferilli. Ma chi si nasconde davvero dietro l’ometto con mantello rosso dal curioso e tenero nome Giovannino? Lui in realtà si chiama Giovanni Iovino ed oltre ad essere il disturbatore ufficiale di Tu si que vales è un attore, cabarettista

Giovanni Iovino ha 28 anni ed è originario di Napoli. Ha lavorato per oltre 5 anni come animatore nei villaggi turistici, prima di intraprendere la carriera nel mondo del cinema. Ha preso parte ad alcune pubblicità, ha avuto un ruolo nella terza stagione di Gomorra ma il più importante è stato al cinema nel film Napoli velata di Ferzan Ozpetek e in Pinocchio, il film di Matteo Garrone nel 2019, dove ha interpretato la maschera di Pulcinella e il coniglio.

Con il fratello Andrea Iovino fa parte della compagnia teatrale di Nola “Pipariello” di Antonio Esposito.

Giovannino è molto attivo sui social, a partire da Instagram dove conta 27.800 follower e dove si diletta a pubblicare alcuni sketch.