Al Grande Fratello, durante l’ultima diretta, si è riaperto nuovamente il capitolo dedicato a Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera che, a quanto pare, avrebbe un fidanzato fuori di nome Giovanni.

“Fuori da questa casa ti consideri libera?”, ha chiesto Signorini alla concorrente. Monia, dopo aver annuito ha aggiunto: “Massimiliano sa che prima di entrare mi frequentavo con una persona ma mi considero libera”.

“Chi è Giovanni per te?”, la domanda. “Un grande amico, confidente. Abbiamo avuto una relazione da un paio di mesi, ma non siamo mai stati insieme realmente”, svela la gieffina.

“Una storia ancora in essere? Non è chiaro”, chiede Signorini.

Monia, quindi, aggiunge:

Ci sentivamo prima di entrare. Non siamo una coppia io e Giovanni. Non è il mio fidanzato, non è il mio compagno. E’ un ragazzo che ho frequentato. Non è un compagno di vita!