Amadeus, il cui vero nome è Amedeo Umberto Rita Sebastiani, è un noto conduttore televisivo e radiofonico italiano. Nato a Ravenna il 4 settembre 1962, oltre alla carriera è molto interessante la sua vita privata: scopriamo chi è la moglie Giovanna Civitillo, il figlio Josè e il primo matrimonio.

Amadeus è stato sposato dal 1993 al 2007 con Marisa Di Martino. Da questo matrimonio è nata una figlia, Alice Vittoria, nel 1997.

Dopo il suo primo matrimonio, Amadeus ha iniziato una relazione con la ballerina Giovanna Civitillo. I due si sono sposati nel luglio 2009. Dal loro matrimonio è nato il figlio José Alberto nel 18 gennaio 2009.

Dal 2019, Amadeus ha preso le redini del Festival di Sanremo, conquistando il pubblico e consolidando ulteriormente la sua popolarità.

Ho ritenuto che nessuna soddisfazione fosse paragonabile a quella di avere una famiglia nella quale essere presente. Quando nacque José promisi a me stessa che per nulla al mondo avrei delegato la sua crescita a una tata.

Non potevo permettere che un’altra persona, al posto mio, si rendesse spettatrice dei primi passi del mio bimbo o ascoltasse la sua prima parola.

La nostra unione è la fiaba che sognavo da bambina e ha fatto di me una persona migliore. Guardando alla vecchia versione di Giovanna vedo una ragazza egoista, che antepone se stessa a tutto il resto. Amadeus e José, piazzandosi in testa alle mie priorità, mi hanno insegnato che l’amore vero ti rende una persona migliore.

Mi accusano anche di essere ‘raccomandata’, ‘la moglie di’, eppure la mia presenza in Rai, come ballerina, risale al ’96, tempo in cui io e Ama nemmeno ci conoscevamo. Con buona pace degli odiatori, ho una consapevolezza di me stessa che nessuno può scalfire.