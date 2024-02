Dopo la fine della storia d’amore con Damiano David dei Maneskin, Giorgia Soleri sembra aver voltato pagina definitivamente. In queste ore, però, il suo nome è tornato in pista per via di un cantante di Sanremo 2024: ecco di chi si tratta.

Giorgia Soleri “corteggia” un cantante di Sanremo 2024

Giorgia Soleri ha una cotta per Ghali? Il cantante di Sanremo 2024 ha postato una foto con la sua mamma che alcuni utenti avevano erroneamente scambiato per Giorgia Soleri.

Proprio la ex di Damiano David ha pubblicato lo scatto aggiungendo:

Siamo a quota numero 2 persone che mi scrivono ‘pensavo fossi tu in questa foto’. Mi sarei potuta offendere perché mi avete scambiata con una donna visibilmente più grande (e bella) di me. E invece mi offendo perché Ghali non mi ha mai baciato così purtroppo.

Successivamente la Soleri è intervenuta ancora:

Allora Ghali, capiamoci bene. Io ho i DM pieni zeppi di messaggi così. Quindi se anche tu sei uno di quegli uomini che in una relazione cerca una persona simile alla propria mamma, sappi che l’hai trovata.

E per chi la invitava a “provarci”, proprio la Soleri ha affermato di “corteggiare” Ghali già dal 2017 pubblicando alcuni screen:

la mamma di ghali si chiama “amel” che significa “speranza”. io non ce la faccio con questi due sono preziosissimi. #CTCF pic.twitter.com/34YGw1XTpG — erika 🪐 (@cliffvrder) February 18, 2024